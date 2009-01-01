Огрызко рассказал о главной интриге президенстких выборов в России

Новые кандидаты на пост президента РФ могут появиться только из окружения Путина, уверен экс-глава МИД Украины.

Собчак не составит конкуренцию Путину - Огрызко instagram.com/xenia_sobchak

Руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что главная интрига президентской избирательной гонки в Российской Федерации кроется не в участии в выборах Ксении Собчак или какого-либо другого кандидата, которого назначат на должность "конкурента" Владимира Путина.

"Гораздо большая интрига состоит в том, удастся ли Путину договориться со своим окружением относительно продолжения его "царствования" в России", - сказал он в комментарии Главреду.

Вскоре американцы должны обнародовать информацию об имуществе и богатствах людей из окружения действующего российского президента и заморозить их счета. Этот шаг будет иметь гораздо большее влияние на ход президентской кампании в России, нежели участие любого из "назначенных конкурентов", отметил экс-министр.

"Интрига состоит в том, что именно даст такое развитие событий, каким образом оно повлияет на внутреннюю ситуацию в России. Ведь от этого будет зависеть, кто реально будет претендовать на должность президента РФ, и будем ли наблюдать в России какие-то другие способы изменения власти. Это гораздо важнее, чем выборы без выбора", - сказал Огрызко.

Он добавил, что никаких шансов ни у одного из "назначенных кандидатов" нет, соответственно, не стоит ожидать каких-либо сюрпризов относительно результатов выборов. "Сюрприз может появиться только из круга ближайшего окружения Путина", - резюмировал он.

Напомним, на прошлой неделе Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента РФ.