Охотница на олигархов Настя Рыбка возглавила топ поисковых запросов на PornHub

4 из 5 наиболее распространенных запросов связаны со скандальной инстаграм-блогершей.

Запрос "Настя Рыбка" стал самым популярным на порносайте nastya_rybka.ru/instagram

Девушка из эскорт-сервиса Настя Рыбка (настоящее имя - Анастасия Вашукевич), стала самой популярной в поисковых запросах Pornhub из России и Украины.

Пользователи активно ищут ролики с Настей Рыбкой. Если зайти на порносайт со смартфона и нажать на строку поиска, то появятся пять популярных запросов. Четыре из них связаны с Рыбкой: рыбка, rybka, настя рыбка и nastya rybka. Тренды порносайта отображаются только в мобильной версии.

Автор книги по обольщению мужчин Настя Рыбка прославилась после скандального расследования о ее связях с бизнесменом Олегом Дерипаской. Миллиардер подал на нее в суд за публикацию личной информации.

Также популярность ей принесли расследования Алексея Навального и ФБК.

Запрос "Настя Рыбка" стал самым популярным на порносайте Фото: скриншот сайта PornHub

Ранее Настя Рыбка удалила провокационные фото.