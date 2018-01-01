Около Белого дома исчезло посаженное Макроном и Трампом дерево: фото

Очевидцы уверяют, что на месте саженца виднеется лишь желтая трава.

Макрон привез Трампу саженец, который впоследствии исчез Фото: Reuters

Фотограф Reuters 29 апреля заметил, что на лужайке перед белым домом отсутствует дерево, которое в знак дружбы между США и Францией посадили президенты Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Как предает ВВС, на месте легендарного дуба осталась лишь желтая смятая трава.

Доподлинно причина исчезновения дерева неизвестна. Однако издание Huffington Post, ссылаясь на анонимный источник в Елисейском дворце, сообщает, что якобы дерево поместили на карантин как импортированное из-за границы растение, не прошедшее фитосанитарный контроль.

Место, где был посажен дуб Трампа-Макрона Фото: Reuters

Напомним, саженец дуба из Белло Вуд — французского леса, который американские войска отбили у немецкой армии в Первой мировой войне, стал подарком Макрона во время визита в США.

Как ранее сообщалось, высадка дерева должна была стать символическим жестом дружбы народов, однако была воспринята с ироническим подтекстом и растиражирована, как популярный мем.

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