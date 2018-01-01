Около Белого дома исчезло посаженное Макроном и Трампом дерево: фото

Очевидцы уверяют, что на месте саженца виднеется лишь желтая трава.
Как предает ВВС, на месте легендарного дуба осталась лишь желтая смятая трава.
Доподлинно причина исчезновения дерева неизвестна. Однако издание Huffington Post, ссылаясь на анонимный источник в Елисейском дворце, сообщает, что якобы дерево поместили на карантин как импортированное из-за границы растение, не прошедшее фитосанитарный контроль.
Напомним, саженец дуба из Белло Вуд — французского леса, который американские войска отбили у немецкой армии в Первой мировой войне, стал подарком Макрона во время визита в США.
Как ранее сообщалось, высадка дерева должна была стать символическим жестом дружбы народов, однако была воспринята с ироническим подтекстом и растиражирована, как популярный мем.
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