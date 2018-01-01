Олигарх Депипаска отсудил у Насти Рыбки и Насти Лесли крупную сумму денег

Коммерсант-миллиардер считает, что ему был насенен крупный моральный ущерб.

Олег Дерипаска и Настя Рыбка nastya_rybka.ru / Instagram

Российский олигарх Олег Дерипаска выиграл исковое заявление, поданное в суд против эскорт-девушки Анастасии Вашукевич (известной как Настя Рыбка ) и "секс-тренера" Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли).

Как в понедельник, 9 июля, сообщает агентство "Интерфакс", Усть-Лабинский райсуд (Краснодарский край) постановил взыскать с каждого из них по 0,5 млн − в качестве компенсации морального ущерба, который понес Дерипаска.

Напомним, что Дерипаска подал исковое заявление после того, как было опубликовано расследование Алексея Навального, в котором были использованы фотоснимки из Instagram Насти Рыбки и сведения из ее книги о "Дневник по соблазнению миллиардера". Российский оппозиционер на основании ее информации утверждал, что олигарх дал взятку экс-вице-премьеру Сергею Приходько во время отдыха на своей яхте на норвежском побережье летом 2016-го и что они обсуждали российско-американские отношения. Сейчас Рыбка и Лесли находятся в Таиланде в тюрьме под следствием по делу о незаконных секс-тренингах.

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