Олланд объяснил Трампу: снимать санкции с России можно только после реализации Минских соглашений

Французский лидер предостерег американского коллегу от экономических и политических последствий политики протекционизма.

Франсуа Олланд Reuters

Во время телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом президент Франции Франсуа Олланд отметил, что отменять санкции, введенные против России из-за вторжения в Украину, можно только после реализации Минских соглашений.

Об этом идет речь в сообщении Deutsche Welle.

Также во время телефонного разговора 28 января президент Франции призвал своего американского коллегу поддерживать Европейский Союз во всех сферах, включая оборонную. В частности, в сообщении пресс-службы президента Франции говорится, что он подчеркнул, что НАТО является "незаменимым".

Президент Франции также подчеркнул важность Парижского климатического соглашения, из-под которого ранее Трамп обещал отозвать подпись американского президента.

Кроме того, французский лидер предостерег американского коллегу от экономических и политических последствий политики протекционизма.

"В нестабильном и неопределенном мире поворот к себе (внутрь себя) будет тупиком", — цитирует слова Олланда его пресс-служба.

Вместе с тем, французский президент поднял и украинский вопрос, настояв, что санкции с России можно снимать только при условии выполнения Минских соглашений.

"Что касается России, глава государства подтвердил свое стремление продолжать и интенсифицировать диалог по всем вопросам. Он настоял, что санкции, наложенные из-за ситуации в Украине, могут быть сняты только тогда, когда ситуация на востоке страны будет урегулирована с полной реализацией Минских соглашений", — отмечается в заявлении Елисейского дворца.

Напомним, ранее у Трампа рассказали о телефонном разговоре с Путиным.