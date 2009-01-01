Олланд объяснил Трампу: снимать санкции с России можно только после реализации Минских соглашений

Французский лидер предостерег американского коллегу от экономических и политических последствий политики протекционизма.
Об этом идет речь в сообщении Deutsche Welle.
Также во время телефонного разговора 28 января президент Франции призвал своего американского коллегу поддерживать Европейский Союз во всех сферах, включая оборонную. В частности, в сообщении пресс-службы президента Франции говорится, что он подчеркнул, что НАТО является "незаменимым".
Президент Франции также подчеркнул важность Парижского климатического соглашения, из-под которого ранее Трамп обещал отозвать подпись американского президента.
Кроме того, французский лидер предостерег американского коллегу от экономических и политических последствий политики протекционизма.
"В нестабильном и неопределенном мире поворот к себе (внутрь себя) будет тупиком", — цитирует слова Олланда его пресс-служба.
Вместе с тем, французский президент поднял и украинский вопрос, настояв, что санкции с России можно снимать только при условии выполнения Минских соглашений.
"Что касается России, глава государства подтвердил свое стремление продолжать и интенсифицировать диалог по всем вопросам. Он настоял, что санкции, наложенные из-за ситуации в Украине, могут быть сняты только тогда, когда ситуация на востоке страны будет урегулирована с полной реализацией Минских соглашений", — отмечается в заявлении Елисейского дворца.
Напомним, ранее у Трампа рассказали о телефонном разговоре с Путиным.