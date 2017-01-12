Олланд предупредил Россию: санкции не снимут до выполнения Минских соглашений

По словам Олланда, "диалог важен, но мы не должны делать уступки в наших интересах и принципах".

Франсуа Олланд Reuters

Президент Французской Республики Франсуа Олланд считает важным поддержание диалога с Российской Федерацией, но выступает против возможных уступок в вопросах "наших интересов и принципов".

Как сообщает международное французское радио Radio France Internationale, об этом глава республики заявил, обращаясь к французскому дипломатическому корпусу, сообщает международное французское радио Radio France Internationale.

Он отметил, что "недостаточно постоянно повторять" о необходимости вести диалог с Россией, чтобы решить конфликты, в частности сирийский и украинский. "Недостаточно постоянно повторять, что "нужно вести диалог с Россией": мы не перестаем этого делать. Но проблемы не исчезают, если мы о них говорим: это было бы очень просто. Не существует разговорной дипломатии. Существует активная дипломатия. Все остальное — иллюзия", — сказал он.

По словам Олланда, "диалог важен, но мы не должны делать уступки в наших интересах и принципах".

Он подчеркнул, что Россия является партнером Франции "из-за давней дружбы между двумя народами и интересами, которые они разделяют". "Я встречался с Владимиром Путиным много раз и обсуждал с ним все конфликты. Я никогда не думал, что без России можно обойтись, чтобы их решить", — сказал Олланд, приведя в пример соглашение с Ираном и конфликт в Украине.

Президент Франции также выразил сожаление в связи с задержкой в реализации Минских соглашений и подчеркнул, что санкции не будут сняты с Москвы, пока она не "выполнит свои обязательства".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году потеряла 17,6 миллиарда евро и сократила 400 тысяч рабочих мест.

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