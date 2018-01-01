"Он нам не царь". Экс-депутат Госдумы объяснил, что показали акции против Путина в РФ

Владимир Путин пытается использовать протесты в РФ в свою пользу.

В России прошли новые акции протеста Reuters

Состоявшаяся в России акция "Он нам не царь" была протестом, который продемонстрировал несогласие граждан России с происходящим.

Об этом заявил на чате в "Главреде" российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов Константин Боровой.

По его мнению, это лишь "вершина айсберга".

"Понятно, что количество людей, которых этот режим не устраивает и которому они будут противостоять, значительно большее. Это — информация и сигнал Путину. Другое дело, что Путин пытается использовать это в свою пользу, продемонстрировать силу и способность подавить протесты" — подчеркнул он.

По мнению российского оппозиционера, если бы это были протесты демократической оппозиции, с более ясными целями, эффект был бы совершенно другим, и массовость была бы совершенно другой.

"Я сомневаюсь в эффективности таких локальных протестов — локальных, то есть когда один лидер призывает граждан выйти на улицу. Это больше похоже на провокацию. Я бы предпочел (и призываю к этому), чтобы протесты были от демократической оппозиции с очень ясными и понятными целями", — добавил Боровой.

Напомним, ранее Боровой объяснил, почему режим Путина экономически уже не выживает.

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