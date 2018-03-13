"Они не поправятся". Разработчик "Новичка" оценил шансы на выживание Скрипаля и его дочери

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные нервно-паралитическим веществом "Новичок", не смогут полностью выздороветь.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Британии Фото: Sky News

В случае благоприятного развитии событий экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные нервно-паралитическим веществом "Новичок", не смогут полностью поправиться.

Такое мнение высказал один из основных разработчиков этого отравляющего вещества химик Вил Мирзаянов в комментарии "The Telegraph".

"Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, (отравившихся им, – ред.) практически невозможно излечить. Эти люди — мужчина и его дочь — ушли. Даже если они выживут, они не поправятся", — заявил Мирзаянов, который с 1990-х живет в США.

Он предполагает, что в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода.

"В летнее время всего двух граммов ("Новичка", — ред.) будет достаточно, чтобы убить 500 человек", — сказал он.

Мирзаянов отметил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, поэтому его не могла использовать другая страна.

"Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", — сказал Мирзаянов.

Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании по делу об отравлении Скрипаля до тех пор, пока российской стороне не дадут доступ к материалам дела.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".

Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.