ООН предоставила копию заявления Януковича с просьбой к РФ ввести войска в Украину — Луценко

Процесс над Януковичем все ближе, а доказательств его госизмены все больше, заявил генпрокурор.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
"Последние дни защита беглого Януковича плодит псевдосенсации. Причина проста — процесс над Януковичем все ближе, а доказательств его госизмены все больше", — заявил он.
По словам генпрокурора, "главная военная прокуратура Украины получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина".
Напомним, ранее Луценко заявил, что в первом квартале 2017 украинский суд начнет заочно судить экс-президента Украины Виктора Януковича за государственную измену.
Фото: Фейсбук Ю.Луценко.