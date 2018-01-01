Поклонскую попросили "не хохлить" и "сидеть тихо"

По словам опального писателя, депутат перепутала Верховную Раду и Госдуму РФ.

Наталья Поклонская

Опальный российский писатель и публицист Эдуард Лимонов попросил экс-прокурора аннексированного Крыма и депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую "не хохлить".

"Поклонская потому так выпендривается и в случае "Матильды" и сейчас с повышением пенсий, что не врубилась, - она не в Раде сидит, а в Госдуме,это РФ а не анархистская Украина. Тут все строже, попала в депутаты, - сиди тихо. Пенсы (пенсионеры. - Прим.) ей до лампочки и Николай Два (Николай II. - Прим.) поза, чтоб заметили, не хохли, а?" - написал Лимонов в Twitter.

Выпад писателя, вероятно, обусловлен тем, что Поклонская, будучи депутатом Госдумы РФ и членом фракции "Единая Россия", стала единственным парламентарием, проголосовавшим против проекта закона о повышении пенсионного возраста в России.

После этого глава фракции ЕР в Госдуме РФ Сергей Неверов заявил, Поклонская нарушила дисциплину и должна выйти из фракции (что означает сложение депутатского мандата. - Прим.). В ответ депутат заявила, что работает "по совести" и складывать полномочия не собырается. "Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому - нет", - сказала Поклонская.

Борьба против фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" стала первой резонансной инициативой Поклонской в Госдуме РФ. В октябре 2016 года она направила депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ насчет "Матильды", фильме, повествующем о романтических отношениях наследника престола Николая Романова - будущего императора Николая II и балерины Матильдой Кшесинской.

К депутату обращались с жалобами на "искажение исторических событий", "антироссийскую и антирелигиозную провокацию в сфере культуры", якобы имеющие место в картине. Однако последовавшая прокурорская проверка не выявила никаких нарушений.

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