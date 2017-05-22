"Опасная империя зла". Журналист назвал страшную глупость Путина

Отношения с Францией для России важны, хотя бы символические, пишет Радзиховский.

Владимир Путин Reuters

В отношениях с Францией Россия наделала много глупостей, поэтому целью предстоящего визита президента РФ Владимира Путина во Францию является попытка заглаживания их последствий.

Об этом заявил российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, пишет "Апостроф".

Он отмечает, что отношения с Францией для России важны, хотя бы символические.

"Стратегический расчет российского главного командования на развал Евросоюза с треском провалился, что было очевидно давно. Тем не менее они гнули свое. Таким образом, отношения максимальным образом испортили. Теперь Путину надо их налаживать. Поскольку в этой ситуации кругом виноват он, а не Макрон, то он и должен делать первый шаг", — считает он.

"Это чисто символическое действо — символически испортили отношения и символически будут пытаться налаживать. Но образ демонизированной России и демонизированный образ Путина исправить невозможно. До тех пор, пока Путин будет президентом, Россия будет оставаться в образе опасной империи зла, угрожающей миру. Такой образ России сложился не вчера, и никакие визиты это не исправят", — подчеркнул журналист.

"Но политикам же нужно что-то делать, вот они и делают. Поэтому встреча никак не повлияет на отмену санкций и не принесет никаких изменений в нормандский формат. Российская пропаганда будет использовать факт визита, чтобы показать, что никакой изоляции нет", — добавил Радзиховский.

Напомним, ранее западные СМИ объяснили, почему победа Макрона — плохие новости для Кремля.