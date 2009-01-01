Опасность уничтожения человечества. Знаменитый ученый призвал колонизировать другие планеты

Я боюсь, что искусственный интеллект полностью заменит людей, заявил Хокинг.
Такое мнение высказал известный физик-теоретик Стивен Хокинг в интервью Wired, сообщает zn.ua.
"Я боюсь, что искусственный интеллект полностью заменит людей. Если люди могут создавать компьютерные вирусы, когда-то будет создан искусственный интеллект, способный самосовершенствоваться и копировать сам себя. Это будет новая форма жизни, которая превзойдет людей", — заявил ученый.
Кроме того, Хокинг призвал больше людей интересоваться наукой, утверждая, что в противном случае человечество столкнется с "серьезными проблемами".
По мнению ученого, необходимо развивать космическую программу, направленную на колонизацию других планет. "Мы прошли точку невозврата. Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами", — подчеркнул он.
Напомним, ранее Хокинг заявил, что настало самое опасное время для Земли.