"Оплата будет очень высокой". Экс-депутат Госдумы считает, что Кремль нанял Собчак для участия в выборах

Профессиональный рейтинг телеведущей предполагает, что ее месячная ставка должна быть не менее 50 тыс. долларов, сказал Боровой.
Об этом российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой рассказал "Обозревателю".
По его словам, ведущая согласилась на такое предложение, поскольку является наемным менеджером, а "оплата будет очень высокой".
"Профессиональный рейтинг Ксении Собчак предполагает, что ее месячная ставка должна быть не менее 50 тысяч долларов... Главный вывод, который надо делать: что никаких выборов в России нет — есть часть пропагандистской кампании, которая создает иллюзию выдвижения кандидатов, конкуренции, избирательного процесса", — сказал собеседник.
Ранее Ксения Собчак заявила, что будет баллотироваться в президенты России в 2018-м году, и утверждала — ее решение не понравилось нынешнему главе государства Владимиру Путину.