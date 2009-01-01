Профессиональный рейтинг телеведущей предполагает, что ее месячная ставка должна быть не менее 50 тыс. долларов, сказал Боровой.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

В Российской Федерации телеведущаябыла нанята Кремлем для участия в пиар-кампании в поддержку фальсификации будущих

Об этом российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой рассказал "Обозревателю".

По его словам, ведущая согласилась на такое предложение, поскольку является наемным менеджером, а "оплата будет очень высокой".

"Профессиональный рейтинг Ксении Собчак предполагает, что ее месячная ставка должна быть не менее 50 тысяч долларов... Главный вывод, который надо делать: что никаких выборов в России нет — есть часть пропагандистской кампании, которая создает иллюзию выдвижения кандидатов, конкуренции, избирательного процесса", — сказал собеседник.

Ранее Ксения Собчак заявила, что будет баллотироваться в президенты России в 2018-м году, и утверждала — ее решение не понравилось нынешнему главе государства Владимиру Путину.