Оползень в Сьерра-Леоне. Сотни жертв, три тысячи людей остались без крова, опубликованы фото и видео

В Красном Кресте отмечают, что около трех тысяч человек остались без крова.

Reuters

Западной Африке на окраине столицы Сьерра-Леоне Фритауна произошел оползень, в результате которого погибли по меньшей мере 200 человек.

По словам вице-президента Сьерра-Леоне Виктора Фоха, сотни людей остаются под обломками разрушенных зданий. Он также отметил, что в районе стихийного бедствия большое количество незаконных построек, в которых жили люди, сообщает Reuters.

В то же время издание The Telegraph сообщает, что в результате оползня погибли более 300 человек.

По информации Associated Press со ссылкой на данные Красного Креста отмечается, что около трех тысяч человек остались без крова.

По словам представителей международных организаций, число погибших в результате происшествия будет увеличиваться.

Сообщается, что после ливня в столице Сьерра-Леоне холм размыло в районе Риджент, он обрушился и накрыл дома.

Напомним, 12 августа, в двух воеводствах Польши бушевали ураганы, погибли пять человек, еще 21 — пострадал.

видео: twitter.com/scccsierraleone