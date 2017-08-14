Оползень в Сьерра-Леоне. Сотни жертв, три тысячи людей остались без крова, опубликованы фото и видео

В Красном Кресте отмечают, что около трех тысяч человек остались без крова.
По словам вице-президента Сьерра-Леоне Виктора Фоха, сотни людей остаются под обломками разрушенных зданий. Он также отметил, что в районе стихийного бедствия большое количество незаконных построек, в которых жили люди, сообщает Reuters.
В то же время издание The Telegraph сообщает, что в результате оползня погибли более 300 человек.
Dramatic footage of deadly Freetown floods Sierraleone climatechangeisreal = more intense rains, flash flooding pic.twitter.com/yvHiceM13y— S4CCC-SL (@scccsierraleone) 14 серпня 2017 р.
По информации Associated Press со ссылкой на данные Красного Креста отмечается, что около трех тысяч человек остались без крова.
По словам представителей международных организаций, число погибших в результате происшествия будет увеличиваться.
Сообщается, что после ливня в столице Сьерра-Леоне холм размыло в районе Риджент, он обрушился и накрыл дома.
.@scccsierraleone on today's devastating mudslide in Freetown, Sierra Leone. https://t.co/X0IFSb8xYp #climatechange #SierraLeone pic.twitter.com/Js7yPAFWys— Why to vote Green (@WhyToVoteGreen) 14 серпня 2017 р.
Напомним, 12 августа, в двух воеводствах Польши бушевали ураганы, погибли пять человек, еще 21 — пострадал.
видео: twitter.com/scccsierraleone