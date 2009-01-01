Оппозиция Молдовы будет инициировать отставку пророссийского президента

Когда Додон был еще кандидатом в президенты, он заявил, что Крым де-факто российский.

Игорь Додон a-tv.md

Депутаты Либеральной партии намерены инициировать процедуру отставки президента Молдовы Игоря Додона.

Об этом заявил на пресс-конференции лидер партии Михай Гимпу, передает liga.net.

Гимпу считает, что Додон нарушил Конституцию Молдовы, поздравив нового "лидера" Приднестровья Вадима Красносельского с победой на выборах и, таким образом, признал самопровозглашенную республику.

Так, фракция либералов намерена представить парламенту законодательную инициативу по отставке президента и предложит провести республиканский референдум по этому поводу.

"Надеемся, что коллеги в парламенте поддержат нашу инициативу, нам нужно собрать 34 подписи. Поздравив приднестровского лидера, Игорь Додон нарушил свою клятву соблюдать законы страны, защищать демократию, суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы", — заявил Гимпу.

Когда Додон был еще кандидатом в президенты, он заявил, что Крым де-факто российский, но принадлежность полуострова к РФ юридически еще не признана.

Напомним, в Молдове поймали наемника, воевавшего на Донбассе в банде "Спарта".