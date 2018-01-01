Собчак пополнила базу "Миротворца"

Кандидат в президенты РФ сегодня попала в "чистилище" организации.
Ведущую занесли в базу сегодня — 7 марта, говорится на сайте организации.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 и июле 2014 г. Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов", — обвинили политика в "Миротворце".
Ранее Ксения Собчак утверждала, что обратилась в посольство Украины за разрешением посетить Крым как кандидат в президенты РФ. Позже министр иностранных дел нашей страны Павел Климкин сказал, что просить у украинского ведомства разрешение на въезд на полуостров для ведения нелегитимной агитации в нелегитимных выборах — это "политическая шизофрения".