Опубликован полный текст писем Януковича к мировым лидерам. В Украине был переворот, страна погрузилась в хаос

Янукович высказал свое мнение на события на Майдане и предложил пути урегулирования конфликта в Украине.

Виктор Янукович.

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович написал ряд писем в адрес лидеров США, России , Германии, Франции, а также Совета Европы, ПАСЕ, Европарламента, в которых назвал события на Майдане 2014 года государственным переворотом.

Текст соответствующих писем опубликовали Russia Today.

В обращении к Дональду Трампу, Ангеле Меркель, Франсуа Олланду и другим лидерам, Янукович также рассказал о "гражданской войне в Украине".

При этом в письме к Владимиру Путину Янукович призвал Россию "принять меры для защиты прав человека в Украине".

Янукович также предложил пути урегулирования конфликта в Украине.

Предлагаем вашему вниманию полный текст писем беглого экс-президента

Его Превосходительству

Господину Дональду Трампу

Президенту Соединенных Штатов Америки

Уважаемый господин Президент,

(1)

Настоящим письмом выражаю Вам свое почтение. Поздравляю Вас с официальным вступлением в должность Президента Соединенных Штатов Америки и искренне желаю успеха на новом высоком посту.

(2)

Я обращаюсь к Вам с этим письмом в связи с годовщиной событий 2013-2014 годов в Украине, после которых 46 млн украинцев погрузились в хаос, беззаконие и нищету.

(3)

Таким событиям и участию в них представителей США, необходимо дать объективную правовую и политическую оценку как в Украине, так и на международном уровне.

(4)

Для того, чтобы понять причины текущей обстановки в Украине, необходимо проанализировать и оценить хронологию развития всех событий, которые ей предшествовали.

(5)

С 2007 года между Украиной и Европейским Союзом велись консультации о заключении Соглашения об ассоциации (далее – "Ассоциация"). С момента моего вступления на должность Президента Украины в 2010 году я приложил много усилий для приближения Украины к более тесному партнерству с Европейским Союзом. 30 марта 2012 года Ассоциация была парафирована обеими сторонами.

(6)

21 ноября 2013 года Кабинет Министров Украины распорядился приостановить процесс подготовки к заключению Ассоциации.

(7)

Украинские официальные лица подчеркивали, что Украина не меняет стратегического евроинтеграционного направления развития, а основной причиной приостановки подписания является неравноправный характер Ассоциации, несоответствие его национальным интересам Украины и реальные угрозы возникновения глубокого экономического и социального кризиса в Украине.

(8)

Как показало время, это решение было верным. После подписания Ассоциации уже новыми властями, украинской экономике был нанесен серьезный ущерб.

(9)

Однако тогда, в ноябре 2013 года, наше решение сразу вызвало бурную реакцию как среди украинской оппозиции, так и представителей ЕС и США.

(10)

21 ноября 2013 года в центре Киева началась многомесячная акция протеста, которая стремительно приняла резко антипрезидентский и антиправительственный характер.

(11)

В период с 30 ноября по 19 января 2014 года антиправительственные акции усиливались и достигли своего пика. Они сопровождались повсеместным захватом административных зданий и государственных органов, погромами, поджогами, уничтожением имущества, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти – против них в ход шли газовые баллончики, стальные пруты, палки, дубинки, петарды, фейерверки, бутылки с зажигательной смесью. С целью усложнения опознания, большинство протестующих были экипированы масками или шлемами.

(12)

Предпринимая все возможные попытки для урегулирования конфликта, властью было принято два закона об амнистии участников массовых беспорядков (19 декабря 2013 года и 29 января 2014 года) в обмен на обещания прекратить массовые беспорядки.

(13)

Однако, даже после таких беспрецедентных уступок со стороны власти, представители оппозиции заявляли, что они "не собираются выполнять закон об амнистии" и продолжат акции протеста.

(14)

Несмотря на откровенное игнорирование закона со стороны протестующих, официальные представители США оказывали им свою поддержку и всячески поощряли продолжение антиправительственных митингов.

(15)

По информации, которую я получал от представителей Службы безопасности Украины в те дни, на базе Посольства США был создан неформальный штаб по содействию членам оппозиции и координации их действий.

(16)

За все время проведения антиправительственных митингов и массовых беспорядков в Киеве и других городах Украины, представители США не предприняли никаких активных мер и не высказались относительно недопустимости подобных действий со стороны оппозиции.

(17)

Представители США активно вмешивались в процесс на стороне протестующих. Так, 6 декабря 2013 года, помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд на пресс-конференции в Тбилиси, Грузия, заявила "…уже давно пора для руководства Украины прислушиваться к голосу своего народа и возобновить путь к европейской интеграции и экономическому оздоровлению… Голос украинского народа должен быть услышан. Он призывает к европейскому будущему…".

(18)

11 декабря 2013 года, Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт провели закрытую встречу с протестующими в Доме профсоюзов (который несколькими днями ранее был незаконно захвачен этими протестующими).

(19)

После этого, Виктория Нуланд и Джеффри Пайетт прибыли на площадь Независимости в Киеве, где активно поддерживали протестующих. На Майдане Виктория Нуланд заявила, что "с момента провозглашения украинской независимости в 1991 г. Соединенные Штаты поддержали украинцев в продвижении… всего, что необходимо для достижения Украиной своих европейских целей. Мы инвестировали более 5 млрд. долларов, чтобы помочь Украине в достижении этих и других целей".

(20)

В тот же день, после встречи со мной, Виктория Нуланд сказала, что "после нашего разговора президент Янукович знает, что он должен делать" и осудила факт попыток подавления участников массовых беспорядков, поскольку происходящее, по ее мнению, "абсолютно неприемлемо в современном, демократическом, европейском обществе и государстве".

(21)

Также, 11 декабря 2013 года, госсекретарь США Джон Керри в резкой форме осудил противодействие правоохранителей участникам массовых протестов, следующими словами: "США выражают отвращение в связи с решением украинских властей встретить мирные протесты на Майдане Независимости в Киеве спецназом, бульдозерами и дубинками, вместо того чтобы с уважением отнестись к демократическим правам и человеческому достоинству". Глава внешнеполитического ведомства США заверил митингующих на Украине в поддержке. "Когда в дыму на улицах Киева раздается церковный звон, США стоят рядом с украинским народом. Он заслуживает лучшего".

(22)

На своей официальной странице в интернете американский сенатор-республиканец Джон МакКейн разместил призыв к властям Украины отказаться от применения силы против мирных демонстрантов в Киеве. Он также назвал всех представителей оппозиции "храбрыми людьми" и, обращаясь к ним, заявил, что "они не одиноки", у них "много друзей по всему миру, которые солидарны с ними". "Мы будем пристально следить за борьбой украинцев за свою свободу и справедливость. Мы будем требовать ответа за все преступления, совершённые против украинцев, которые мирным образом борются за выполнение своих базовых прав", - заявил сенатор.

(23)

Ощущая поддержку США, представители оппозиции не останавливались. Между 23 и 27 января 2014 года были захвачены и взяты в осаду одиннадцать областных государственных администраций, то есть заблокированная работа администраций почти половины украинских областей.

(24)

7 февраля 2014 года в сеть была выложена аудиозапись телефонного разговора Джеффри Пайетта и Вииктории Нуланд, на которой они открыто обсуждают будущие назначения представителей оппозиции на официальные должности в Украине и распределение ролей среди оппозиционеров. В ходе обсуждения, Виктория Нуланд говорит, что "Кличко не должен быть в правительстве", что Яценюк является "подходящим человеком". Пайетт утверждает, что с Тягнибоком "и его ребятами" будут "проблемы".

(25)

Понимая, что протестные настроения затухают, лидеры оппозиции постоянно обостряли ситуацию на Майдане. В феврале массовые беспорядки вспыхнули с новой силой, а представители США вновь подтвердили свое вмешательство в политические вопросы внутри Украины.

(26)

18 февраля 2014 года, представители оппозиции организовали "мирное наступление" на Парламент Украины, в ходе которого демонстранты атаковали полицейское оцепление, разбили и подожгли несколько легковых автомобилей и грузовиков, которыми силовики блокировали проезжую часть, врывались в здания, жгли автомобильные покрышки, забрасывали полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью. Радикалы подожгли офис Партии Регионов, где, в пожаре, погиб один сотрудник офиса. В ответ силовики использовали слезоточивый газ и водометы.

(27)

В ночь с 18 на 19 февраля во Львовской области протестующими было захвачено более 1170 единиц огнестрельного оружия (почти тысяча пистолетов, более 170 автоматов и пулемётов Калашникова, снайперских винтовок, более 18 тысяч патронов различных калибров).

(28)

19 февраля 2014 года, один из организаторов протестов Юрий Луценко (ныне – Генеральный прокурор Украины) открыто угрожал правоохранителям тем, что против них будет использовано огнестрельное оружие.

(29)

Я же, со своей стороны, заявил тогда, что "меня склоняли к силовому решению событий, но я поддерживаю путь переговоров и мирного решения конфликта". Я призвал лидеров оппозиции осудить применение огнестрельного оружия радикалами и отмежеваться от них, однако мой призыв не был услышан.

(30)

В ходе моих регулярных телефонных разговоров с Джозефом Байденом, он постоянно и настойчиво напоминал мне о недопустимости применения какой-либо силы к этим "мирным" демонстрантам, при этом днем ранее он не сделал ничего для ограничения участия радикалов в "мирном наступлении" и эскалации конфликта.

(31)

20 февраля на улице Институтской в Киеве началась стрельба неустановленных снайперов, сначала по сотрудникам правоохранительных органов, а потом по участникам массовых протестов. В этот день от огнестрельных ранений погибло 6 правоохранителей и 47 протестующих.

(32)

Всего, за время массовых акций протеста с ноября 2013 года по февраль 2014 года было убито 23 сотрудника правоохранительных органов, 932 сотрудника получили ранения, из них 158 – огнестрельные. Со стороны протестующих погибло 106 человек.

(33)

На протяжении периода противостояния, мною было проведено десятки переговоров с оппозицией и западными политиками, направленными на мирное урегулирование конфликта. Главной целью этих переговоров было не допустить гражданской войны и кровопролития. К этому времени Украина, политически, была расколота практически напополам. Около 50% населения поддерживали протестующих Майдана и приблизительно столько же были против. Я хорошо понимал, что любое начало силового подавления протестов фактически означало разделение Украины и начало гражданской войны.

(34)

С целью скорейшего прекращения насилия и противостояния, 21 февраля 2014 года, в Киеве, между мною и представителями украинской оппозиции (Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок), с участием представителей Европейского Союза (федерального министра иностранных дел Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера, министра иностранных дел Республики Польша Радослава Сикорского, руководителя департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Французской Республики Эрика Фурнье), было разработано и подписано Соглашение об урегулировании политического кризиса в Украине (далее – "Соглашение").

(35)

Данное Соглашение (для Вашего удобства прилагается к этому письму) предусматривало отвод правоохранителей и протестующих от линий противостояния, воздержание от применения силы, сдачу незаконного оружия и освобождение захваченных протестующими административных и общественных зданий. Также Соглашение предусматривало внесение изменение в Конституцию и проведение досрочных Президентских выборов.

(36)

Кроме того, отдельным пунктом Соглашения предусматривалась необходимость расследования актов насилия под общим мониторингом власти, оппозиции и Совета Европы.

(37)

Я пошел на все компромиссные решения, которые были предложены оппозицией и представителями Европейского Союза. В том числе – на досрочные президентские выборы. И сразу после подписания Соглашения, по договоренности с представителями ЕС и оппозицией, начиная с 16:00 21 февраля 2014 года, власть начала отводить правоохранительные органы в места их постоянной дислокации.

(38)

Лидеры оппозиции и протестующие не приступили к выполнению условия данного Соглашения, не проинформировав меня об этом. Напротив, вечером 21 февраля 2014 года, главари вооруженных групп неонацистов выступили с призывом не исполнять Соглашение и пойти штурмом на здания центральных органов власти.

(39)

Во время передвижения из Администрации Президента в официальную резиденцию "Межигорье", около 19.00 из автоматического оружия был обстрелян кортеж Президента.

(40)

Около 23:00 21 февраля 2014 года вооруженные группы радикалов под руководством народного депутата от оппозиции Андрея Парубия (ныне – председателя Парламент Украины), захватили здания центральных органов власти: Парламент, Администрацию Президента, Кабинет Министров Украины. Около 6:00 22 февраля 2014 ими же была захвачена моя официальная резиденция в с. Новые Петровцы близ Киева.

(41)

Оппозиция и протестующие пошли на дальнейшую эскалацию насилия и продолжили захват официальных зданий, что прямо противоречило условиям Соглашения и, в конечном итоге, привело к его срыву.

(42)

В 17:10 22 февраля 2014 года Парламент Украины принял Постановление Парламент Украины "О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий и назначения внеочередных выборов Президента Украины" №757-VII (далее – "Постановление"), в котором заявлялось о моем якобы самоустранении от исполнения обязанностей Президента Украины. Это неправда. Все это время я находился на территории Украины, вплоть до 24 февраля 2014 и это было достоверно известно лидерам оппозиции – организаторам государственного переворота.

(43)

Данное Постановление является антиконституционным, так как в Конституции Украины (ст.ст.108, 109, 110, 111, 112) четко определены основания для досрочного прекращения полномочий Президента Украины: отставка, импичмент, невозможность исполнять обязанности по состоянию здоровья, смерть. Подчеркиваю, что данное Постановление не является импичментом, так как не соблюдена необходимая процедура, включающая три голосования Парламента, заключения Конституционного и Верховного суда, и самое главное – для принятия импичмента необходимо 338 голосов депутатов, а за Постановление проголосовало 328 депутатов.

(44)

Многим депутатам от Партии Регионов перед этим голосованием поступали прямые угрозы от протестующих, а к некоторым применялось физическое насилие (например, есть доказательства применения в этот день насилия над Нестором Шуфричем, Яном Табачником и другими).

(45)

Начиная с вечера 21 февраля 2014 года, после захвата зданий органов государственной власти, полный контроль в стране перешел к лидерам оппозиции.

(46)

22 февраля 2014 года во время моего перелета на вертолетах из Харькова в Донецк (территория Украины), на связь с пилотом вышел военный диспетчер и приказал вернуть вертолеты в Харьков (как мне стало потом известно, в аэропорту Харькова меня уже ждала группа вооруженных радикалов, готовых меня задержать или уничтожить). В случае неповиновения диспетчер обещал использовать военные средства для принудительной посадки вертолетов. На вопрос пилота от кого поступил данный приказ, диспетчер ответил: "от главы Парламента Украины Турчинова" (по состоянию на этот момент антиконституционное Постановление Парламента Украины об отстранении меня от власти еще не было принято).

(47)

В этот же день, по прилету в аэропорт города Донецк я был незаконно заблокирован сотрудниками Пограничной службы Украины. На вопрос, кто приказал им препятствовать Президента Украины, командир пограничников сослался на Главу Погранслужбы Николая Литвина.

(48)

23 февраля 2014 года Парламент Украины принял Постановление "О возложении на Главу парламента Александра Турчинова исполнение обязанностей Президента Украины" № 764-VII, чем также грубо нарушила Конституцию Украины.

(49)

В тот же день, Джеффри Пайетт встретился с Турчиновым, чтобы обсудить "вопросы восстановления легитимности власти в Украине". На встрече Джеффри Пайетт среди прочего заявил, о "сочувствии народу Украины" и "понимании, что у революции много мучеников". А "лучшим способом почтить их память" было бы "обеспечить консолидацию демократических сил для формирования нового правительства".

(50)

В то же время, несмотря на собственные заявление о необходимости "восстановления легитимной власти" и факте совершения "революции", он также заявил, что "США отвергает любые намеки на то, что в Украине происходит переворот, и на то, что легитимность случившегося якобы находится под вопросом из-за иностранной поддержки".

(51)

Позднее, 4 марта 2014 года, Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила, что "…именно Янукович нарушил условия этого Соглашения, покинув Киев, а затем и Украину", забыв упомянуть о захвате всех ключевых органов государственной власти представителями оппозиции в день подписания Соглашения.

(52)

Высказывание Пайетта является откровенно лживым, а Саманты Пауэр — манипуляцией. На момент захвата власти 22 февраля я, как действующий и демократично избранный народом Украины Президент, находился на территории Украины и не был конституционным способом отстранён от исполнения моих полномочий. В связи с угрозой моей жизни, я был вынужден покинуть Украину после признания незаконной власти представителями США, то есть 24 февраля 2014 года. Очевидно, что спецслужбы США не могли не знать об этом.

(53)

Я глубоко возмущен необъективной трактовкой событий тех дней, которая была официально озвучена представителями стран Запада.

(54)

17 марта 2014 года, власти США, в поддержку лиц, совершивших государственный переворот в Украине, приняли решение о принятии персональных санкций, в том числе против меня, таким образом лишая меня возможности предоставить мировому сообществу объективную информацию о незаконном государственном перевороте.

(55)

Решение покинуть Украину было тяжелым для меня, но альтернативой моему отъезду была бы попытка восстановить конституционный порядок с применением силы. Это повлекло бы за собой полномасштабную гражданскую войну по всей территории Украины, наподобие того, что произошло в Сирии, поскольку, как я уже говорил ранее, в то время общество было разделено практически напополам. А это означало бы начало гражданской войны, кровопролития, невинные жертвы. Поэтому я решил этого не делать. Мой принцип — никакая власть не заслуживает капли пролитой крови. У меня было мало надежды на то, что радикалы остановятся, но все-таки я думал, что, захватив власть, они переосмыслят свои радикальные подходы. К сожалению, я глубоко ошибся — неонацисты лишь углубили беззаконие и кровопролитие в Украине.

(56)

В результате государственного переворота, к власти в Украине пришли лица, которые были непосредственными организаторами насилия на Майдане, включая массовый расстрел протестующих и правоохранителей. А именно: Александр Турчинов, Андрей Парубий, Арсен Аваков, Юрий Луценко… Совершенно понятно, что они были абсолютно не заинтересованы в проведении объективного расследования их преступлений. Наилучшим способом отвести внимание общественности и международного сообщества от расследования данных преступлений, они посчитали увеличение насилия в других регионах Украины.

(57)

Одновременно с антиконституционным отстранением Президента Украины от власти и узурпацией власти, 22 февраля 2014 года Парламент Украины, на упреждение возможных акций протеста против государственного переворота, приняла Постановление №756-VII, в котором "категорически осуждались проявления сепаратизма и любых посягательств на территориальную целостность и неприкасаемость Украины", а от Службы Безопасности Украины требовалось "оперативно расследовать все уведомления о действиях, которые имеют признаки преступлений против основ национальной безопасности Украины" и "применять жесткие и исчерпывающие меры по прекращению и предотвращению угроз национальной безопасности".

(58)

Таким образом, путчисты, которые на протяжении нескольких месяцев, при молчаливом согласии со стороны официальных лиц США, сами совершали преступления против основ национальной безопасности Украины, после захвата власти приняли решения о жестком пресечении любых действий лиц, несогласных с результатами государственного переворота.

(59)

В марте-апреле 2014 года в восточных областях Украины прошли акции протеста против государственного переворота, в ходе которых было объявлено о намерении провести референдум о создании Донецкой и Луганской народных республик.

(60)

9 апреля 2014 года, Джеффри Пайетт сообщил, что США осуждают действия протестующих на восточной Украине и "осуждают террористическую тактику, которую применяли в Луганске, во время захвата здания СБУ".

(61)

Напомню, что в ответ на аналогичные действия со стороны оппозиции в январе 2014 года, когда была захвачена почти половина украинских областных администраций, зданий правоохранительных органов и склады оружия никаких реакций со стороны США не последовало.

(62)

13 апреля 2014 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято секретное решение "О неотложных мерах относительно преодоления террористической угрозы и сохранения территориальной целостности Украины", текст которого не был опубликован в официальных изданиях.

(63)

14 апреля 2014 года, пресс-секретарь Белого дома США Джейн Карни подтвердил факт поездки директора ЦРУ Джона Бреннана в Киев.

(64)

В тот же день, 14 апреля 2014 года, Турчинов ввел в действие решение СНБО Указом Президента №405/2014. Данным указом было положено начало так называемой "антитеррористической операции", а по сути – гражданской войне в Украине.

(65)

Единственной целью агрессивных действий со стороны новой власти стало жесткое, силовое подавление всех граждан Украины, которые были не согласны с массовыми акциями протеста, антиконституционным государственным переворотом и отказывались признавать власть путчистов.

(66)

Против мирных жителей восточной Украины, украинских граждан, со стороны Вооруженных Сил Украины были применены тяжелое вооружение, артиллерия, бронетехника, военная авиация.

(67)

Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украина Фиона Фрейзер заявила, что по состоянию на 15 сентября 2016 года, число жертв конфликта в Донбассе превысило 9,6 тыс человек, более 22,4 тыс получили ранения. Число внутренне перемещенных лиц составляет около 1,5 млн человек, из них около 200 тыс. детей.

Выход из кризиса

(68)

Хочу подчеркнуть, что все последующие кровавые события в Украине имели своим первоисточником насилие, начатое на Майдане. До массового расстрела людей на Майдане в Украине не проливалась кровь в таких масштабах.

(69)

На повестке дня стоит главный вопрос — как остановить войну на востоке Украины и начать восстановление разрушенного войной Донбасса?

(70)

Вернуть мир и верховенство права в Украину можно лишь на основе честного и открытого расследования трагических событий 2013-2014 года, которые дали толчок дальнейшей эскалации конфликта, переросшего в гражданскую войну в Украине.

(71)

С учетом всего вышеизложенного, прошу Вас, господин Президент, предпринять действия, направленные на защиту основных прав человека в Украине, восстановление демократии и верховенства права, а именно:

(72)

привлечь международных наблюдателей к процессу расследования убийств, совершенных во время массовых протестов в Киеве;

(73)

потребовать от украинской власти допустить международных наблюдателей и представителей нынешней украинской оппозиции к проведению мониторинга расследования преступлений, совершенных в Украине начиная с 2014 года и по настоящее время;

(74)

дать объективную правовую и политическую оценку действий представителей США в ходе украинского кризиса;

(75)

включить в переговоры в рамках Нормандского формата представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса;

(76)

в случае невыполнения нынешними украинскими властями Минских Соглашений — инициировать проведение референдума о статусе Донбасса.

(77)

Убежден, что только последовательное политико-правовое давление со стороны международного сообщества на украинские власти приведет к исполнению ими Минских соглашений. Это поможет нашей стране восстановить мирную жизнь и выведет нашу страну из глубокого политического кризиса.

(78)

Со своей стороны, я гарантирую предоставление всей посильной помощи в данном расследовании, как уже не раз предлагал это нынешним властям в Украине. У меня есть дополнительные сведения и доказательства, позволяющие установить реальных организаторов массовых убийств на Майдане. Учитывая нежелание нынешних властей провести объективное расследование, я готов предоставить данную информацию независимым международным наблюдателям.

(79)

Господин Президент,

(80)

Изложенные мною факты являются объективным отражением произошедших в Украине событий. Они легко проверяемы и доказуемы. Необходимо срочно предпринять все исчерпывающие меры по прекращению войны, начавшейся в результате непродуманных и безответственных действий украинских и западных политиков.