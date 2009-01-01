Опубликовано новое видео с российскими военными, попавшими в плен в Сирии

Роман Заболотный пытается вести диалог с боевиками ИГИЛ.

Григорий Цуркану и Роман Заболотный Скриншот

Опубликована новая видеозапись, сделанная сразу после взятия в плен в Сирии российских наемников Романа Заболотного и Григория Цуркану

Запись размещена на портале YouTube.

При этом один из пленных россиян — Роман Заболотный пытается вести диалог с боевиками и утверждает, что у него якобы есть информация об оружии, что он работал с картами и что они ехали в штаб с определенной информацией.

При этом еще один пленный российский наемник Григорий Цуркану сидит спиной к кабине с повязкой на глазах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Россию из Сирии доставили 12 гробов с российскими наемниками "группы Вагнера".

Видео: EuphratesPost.