Опубликовано новое видео с российскими военными, попавшими в плен в Сирии

Роман Заболотный пытается вести диалог с боевиками ИГИЛ.
Запись размещена на портале YouTube.
При этом один из пленных россиян — Роман Заболотный пытается вести диалог с боевиками и утверждает, что у него якобы есть информация об оружии, что он работал с картами и что они ехали в штаб с определенной информацией.
При этом еще один пленный российский наемник Григорий Цуркану сидит спиной к кабине с повязкой на глазах.
Напомним, ранее сообщалось, что в Россию из Сирии доставили 12 гробов с российскими наемниками "группы Вагнера".
Видео: EuphratesPost.