Опубликованы имена жертв крушения российского Ан-26 в Сирии

Некоторые имена, возможно, будут уточняться.
Список опубликован Telegram-каналом Mash. В сообщении отмечается, что, возможно некоторые имена будут уточняться:
Список погибших:
1. м-р Смирнов С.Г.
2. ст. л-т Сафронов Д. В.
3. ст. л-т Панов М. А.
4. ст. л-т Алтунин К. Н.
5. с-т Осипкин А. В.
6. ст. с-т Епифанов
7. ген. м-р Еремеев В. Г.
8. к.1 р. Сачук А. М.
9. к.1 р. Моисеев М. А.
10. п-к Федун С. В.
11. м-р Морозов А. Л.
12. Ст. с-т Лушков С. В.
13. Пр-к Григорьев М.А.
14. К-н Горбань К.А.
15. К-н Гайдарханов Э.С.
16. Мл. С-т Белов А.И.
17. Ст. с-т Богатырев З.М.
18. М-р Маунев М.И.
19. К-н Пыленок А.А.
20. К-н Шейнцивт С.В.
21. М-р Чагин Е.В.
22. Ст. пр-к Грабовский С.В.
23. к-н Труфанов А.В.
24. м-р Кукушкин Д.И.
25. ст. л-т Шевченко А.А.
26 ефр. Коломойцев И.К.
27 м-р Микрюков В.В.
28 к-н м/с Распутин Н.Б.
29 с-т Сереженков Е.А.
30 мл. с-т Чапдаров Б.Р.
31 ст. л-т Левчук Г.С.
Напомним, 6 марта в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился российский Ан-26. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.
На борту самолета находилось 39 человек, все они погибли.