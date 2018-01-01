Опубликованы трейлеры самых ожидаемых фильмов лета-2018: видео

Критики назвали десять кинолент.

"Суперсемейка" - ожидаемая мультпремьера предстоящего лета Скриншот YouTube

Одними из наиболее популярных фильмов предстоящего лета , по мнению критиков будут "Мстители: Война бесконечности", премьера которого запланирована на 26 апреля, сиквел "Дэдпула", который выйдет в прокат 18 мая, и фильм о молодом Хане Соло, выход которого запланирован на 25 мая.

Как отмечает издание USA Today со ссылкой на мнение критиков, летом 2018 года на пике славы будут десять кинолент.

"Мстители: Война бесконечности".

"Дэдпул-2"

"Соло. Звездные войны".

"Реинкарнация".

"8 подруг Оушена".

"Суперсемейка".

"Парк Юрского периода: Падшее царство".

"Человек-муравей и Оса".

"Mamma Mia! 2"

"Миссия невыполнима: Фолаут"

Напомним, бразильский фотограф Патрик Струйс реализовал оригинальный фотопроект. Он показал на снимках мимику людей, которые просматривают порно-ролики и фильмы для взрослых.

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