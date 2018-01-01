Опубликованы трейлеры самых ожидаемых фильмов лета-2018: видео

Критики назвали десять кинолент.
Как отмечает издание USA Today со ссылкой на мнение критиков, летом 2018 года на пике славы будут десять кинолент.
"Мстители: Война бесконечности".
"Дэдпул-2"
"Соло. Звездные войны".
"Реинкарнация".
"8 подруг Оушена".
"Суперсемейка".
"Парк Юрского периода: Падшее царство".
"Человек-муравей и Оса".
"Mamma Mia! 2"
"Миссия невыполнима: Фолаут"
Напомним, бразильский фотограф Патрик Струйс реализовал оригинальный фотопроект. Он показал на снимках мимику людей, которые просматривают порно-ролики и фильмы для взрослых.
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