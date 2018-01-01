Опубликованы жуткие кадры гибели военнослужащего США в бою с ИГИЛ, видео

Американские солдаты попали в засаду боевиков "Исламского государства".

Спецназ США попал в засаду боевиков ИГИЛ фото: YouTube

Обнародовано видео с камеры солдата США, который с тремя своими сослуживцами, а также нигерийцами и переводчиком попали в засаду боевиков ИГИЛ

Трагический инцидент произошел в октябре 2017 года в Нигерии, сообщает SOFREP.

На кадрах видно: боевики атаковали группу очень быстро, что спровоцировало хаос. У американцев был лишь один бронированный автомобиль B6 Land Cruiser, второй не имел защиты. Они попытались выйти из окружения на открытой местности и были расстреляны игиловцами, которые прятались за деревьями.

Сообщается, что бой был неравным. Боевики "Исламского государства" имели численное превосходство. Однако американские "зеленые береты" смогли ликвидировать 21 нападавшего.

Звук из видео удален по этическим причинам.

Напомним, ранее боевики террористической организации "Исламское государство" похвастались уничтожением российского вертолета Ми-24, опубликовав фильм о преступной операции.