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"Ошибка" минобороны России. Человек, опубликовавший скриншот из игры, наказан

Сегодня, 13:20

Не стоит преувеличивать значение "оплошности", сказал Песков.

Песков
Дмитрий Песков Reuters
В российском минобороны "соответствующим образом" наказан человек, который от имени ведомства опубликовал сообщение, проиллюстрированное скриншотом из игры.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

По его словам, не стоит преувеличивать значение допущенной "оплошности".

"Ошибки случаются, ничего страшного нет, они своевременно корректируются, что и было сделано в минобороны… В минобороны сказали, что, скажем так, исполнитель, который допустил такую оплошность, был наказан соответствующим образом", — заявил спикер.

Ранее сообщалось, что в минобороны России начали проверку в связи с публикацией скриншота из мобильной игры под видом доказательств сотрудничества США с террористической организацией "Исламское государство".

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