"Ошибка" минобороны России. Человек, опубликовавший скриншот из игры, наказан

Не стоит преувеличивать значение "оплошности", сказал Песков.

Дмитрий Песков Reuters

"соответствующим образом" наказан человек, который от имени ведомства опубликовал сообщение, проиллюстрированное

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

По его словам, не стоит преувеличивать значение допущенной "оплошности".

"Ошибки случаются, ничего страшного нет, они своевременно корректируются, что и было сделано в минобороны… В минобороны сказали, что, скажем так, исполнитель, который допустил такую оплошность, был наказан соответствующим образом", — заявил спикер.

Ранее сообщалось, что в минобороны России начали проверку в связи с публикацией скриншота из мобильной игры под видом доказательств сотрудничества США с террористической организацией "Исламское государство".