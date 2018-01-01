Оскар-2018. Главные награды кинопремии

Гари Олдман получил "Оскар" в номинации "Лучший актер".

«Оскар» за лучший фильм —«Форма воды». Reuters

В Лос-Анджелесе в театре Долби прошла юбилейная 90-я церемония вручения премии Оскар-2018 за достижения в области кинематографии. Ведущим вечера, как и в прошлом году, стал американский комик Джимми Кимел.

Картина "Форма воды" (The Shape of Water) режиссера Гильермо дель Торо получила главную премию "Оскар".

Фрэнсис МакДорманд получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса"

Актриса получила награду за роль в кинокартине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". В карьере шестидесятилетней МакДорманд эта золотая статуэтка стала шестой.

Гари Олдман получил "Оскар" в номинации "Лучший актер"

Золотая статуэтка за роль в фильме "Темные времена" стала первой в карьере Олдмана.

"Кино — это сила, которая поглотила меня, молодого парня из Лондона и подарила надежду и силу", - сказал актер в своей речи.

Гильерме Дель Торо выиграл в номинации "Лучший режиссер"

Лучшая мужская роль второго плана - Сэм Рокуэлл за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Лучшая женская роль второго плана - Эллисон Дженни за фильм "Я, Тоня".

Стоит отметить, что в этом году академики выбрали девять киноработ, которые боролись за Оскар в категории Лучший фильм.

В частности, за звание лучшего фильма года и заветную статуэтку боролись фильмы "Темные времена", "Дюнкерк", "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Секретное досье", "Форма воды", а также "Три билборда на границе Эббинга", "Миссури". В целом, больше всего номинаций досталось следующим картинам: "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо получила 13 номинаций, "Дюнкерк" Кристофера Нолана - 8 номинаций, фильм "Три билборда на границе Эббинга", "Миссури" режиссера Мартина Макдонаха - 7 номинаций.