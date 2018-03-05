Оскар-2018: на вручении премии пошутили о Путине

Фильм "Икар"удостоился премии в категории документальных полнометражек.

Награждение премией «Оскар». Reuters

Во время вручения статуэтки фильму "Икар", в котором идет речь о допинг-скандале в России, ведущий церемонии награждения премией "Оскар" Джимми Киммел пошутил про президента РФ Владимира Путина.

"По крайней мере, можно сказать с уверенностью, что в эти выборы Путин не вмешивался", — сказал комик, пишет Lenta.ru.

Картина "Икар" снята американским режиссером Брайаном Фогелем. Фильм рассказывает о государственной системе поддержки допинга в России со слов информатора WADA Григория Родченкова. Лента удостоилась премии в категории документальных полнометражек.

После получения статуэтки создатели фильма на сцене выразили благодарность Родченкову "за его смелость и желание рассказать правду".