"Остается изгоем". Политолог рассказал, как ЧМ-2018 повлиял на Россию

Эксперт подчеркнул, что принцип футбол вне политики работает в обе стороны.
Россия "как была субъектом гибридной войны и изгоем на Западе, так им и остается", рассказал эксперт в интервью RFI.
По словам собеседника, "принцип футбол вне политики работает в обе стороны".
"Политики не смогли отменить Чемпионат мира по футболу, но футбол никак не отменил того политического контекста, в котором существуют сегодня Россия и Путин (президент государства Владимир Путин — Ред.)", — отметил Белковский.
Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что после окончания ЧМ-2018 по футболу не стоит ждать военной эскалации ситуации Владимиром Путиным в Украине по двум причинам.
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