Остался последний танк. В сеть "слили" аудиозапись о потерях путинских наемников в Сирии

Ролик был опубликован в сервисе микроблогов Twitter.
Ролик был опубликован в сервисе микроблогов Twitter.
"Три свидетельства о гибели колонны. Достоверность источников оценить не могу", – заявил пользователь, обнародовавший записи.
"Там 177 убитых – это только 5-я рота. "Двойку" практически не зацепило, "пятерку" всю уничтожили. Их раскатали авиацией, "вертушками", артиллерией, там курды на них с американцами поперли. У пацанов просто не было шансов", – говорится в аудио.
Кроме того, в записи говорится, что практически вся "сирийская" техника компании "Вагнер" была уничтожена. Удалось уцелеть лишь одному танку и одной бронированной развездывательно-дозорной машине.
Напомним, ранее один из бывших главарей террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) назвал новое число ликвидированных в Сирии наемников РФ.
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Три свидетельства о гибели колонны. Достоверность источников оценить не могу #Вагнер #Сирия #груз200 pic.twitter.com/C6366vWxT2— Necro Mancer (@666_mancer) February 10, 2018