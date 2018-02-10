Остался последний танк. В сеть "слили" аудиозапись о потерях путинских наемников в Сирии

Ролик был опубликован в сервисе микроблогов Twitter.

Солдаты ЧВК "Вагнер" "Час Пик"

Во всемирной сети появилась аудиозапись переговоров предположительных очевидцев обстрела солдат российской частной военной компании "Вагнер" , осуществленного американской армией в Сирии.

Ролик был опубликован в сервисе микроблогов Twitter.

"Три свидетельства о гибели колонны. Достоверность источников оценить не могу", – заявил пользователь, обнародовавший записи.

"Там 177 убитых – это только 5-я рота. "Двойку" практически не зацепило, "пятерку" всю уничтожили. Их раскатали авиацией, "вертушками", артиллерией, там курды на них с американцами поперли. У пацанов просто не было шансов", – говорится в аудио.

Кроме того, в записи говорится, что практически вся "сирийская" техника компании "Вагнер" была уничтожена. Удалось уцелеть лишь одному танку и одной бронированной развездывательно-дозорной машине.

Напомним, ранее один из бывших главарей террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) назвал новое число ликвидированных в Сирии наемников РФ.

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