"Остатки фашизма". Эрдоган резко ответил на отказ Нидерландов во въезде главе МИД Турции

Эрдоган заявил, что власти Нидерландов не осведомлены ни о политике, ни о дипломатии.

Реджеп Тайип Эрдоган Reuters

Отказ Нидерландов во въезде главе Министерства иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу является "остатками нацизма и фашизма".

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле, сообщает "Анадолу".

В частности, Эрдоган заявил, что власти Нидерландов не осведомлены ни о политике, ни о дипломатии.

"Они столь же робки, сколь трусливы. Все эти решения - остатки нацизма и фашизма", — заявил Эрдоган, отметив, что граждане Турции в Нидерландах "разрушат антитурецкие планы" властей этой страны.

Кроме того, Эрдоган пригрозил Нидерландам ответными мерами.

"После конституционного референдума 16 апреля Турция примет ответные меры. Анкара умеет быть терпеливой...Посмотрим, как после этого ваши самолеты будут приземляться в Турции. Конечно, я имею ввиду дипломатическую сферу, а не поездки рядовых граждан. Это отдельный вопрос, требующий рассмотрения", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция прекратила паромное сообщение с оккупированным Крымом.