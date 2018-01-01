"От нашего стола - вашему". Ким Чен Ын решил угостить южнокорейскую делегацию лапшой из Пхеньяна

Северокорейски лидер, очевидно, всерьез решил вжиться в образ "души компании" и "рубахи-парня".
в пятницу, 27 апреля, в Южную Корею, привез множество порций гречневой лапши "ненмён" из столицы своей страны − Пхеньяна.
"Сегодня вечером на банкете было бы хорошо, если Вы попробуете", — сказал северокорейский диктатор президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.
Как сообщает новостное агентство "РИА Новости". в меню банкета значится "холодная гречневая лапша из пхеньянского ресторана "Оннюгван"". Специально для этого с северокорейской делегацикй прибыл шеф-повар из этого заведения общепита.
Напомним, ранее в Сети потроллили бегущих за автомобилем охранников Ким Чен Ына.
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