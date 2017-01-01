"От позиции Украины зависит многое". Президент Молдовы ожидает поддержки в вопросе Приднестровья

Игорь Додон допустил вероятность встречи с Петром Порошенко.

Игорь Додон впервые допустил возможность встречи с Петром Порошенко. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Украина может стать важным партнером в достижении компромисса по вопросу Приднестровья , которое занимают российские войска.

В интервью молдавской редакции Радио свобода лидер отметил, что от позиции украинской стороны будет зависеть многое.

"Киев - важный партнер в формате 5+2, который был очень активным в этом смысле. Разумеется, от позиции Украины очень многое будет зависеть", - заявил молдавский президент.

Журналист неоднократно спрашивала Додона, почему за время его каденции так и не была запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко.

"Всему свое время", - ответил молдавский лидер на вопрос, когда же встреча президентов соседних государств может состояться.

Напомним, Украина входит в международный формат по урегулированию приднестровского конфликта "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США).

Как сообщалось ранее, спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил о том, что его страна хочет нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет.