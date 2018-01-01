Характерно, что логика высших сановников России колеблется в треугольнике: "Не потерпим, разорим, посадим".

Здание Госдумы "ТВ Центр" во время встречи с коммерсантами и экспертами высказал идею введения запрета на исполнение санкций США в пределах РФ.

Такое сообщение в пятницу, 20 апреля, опубликовали представители пресс-службы парламентария. Кроме того, Володин не исключил, что за такие действия будет предусматриваться и уголовная ответственность.

По мнению спикера Госдумы РФ, в первую очередь карать будуть тех, кто "руководствуется антироссийскими решениями иностранных государств" при работе на территории страны.

"В России мы должны жить по российским законам", — подытожил Володин.

Напомним, ранее у Трампа рассказали о подготовке новых санкций против России.