Отказ навигации и течи. Хорватия потребовала от Украины заменить неисправные МиГ-21 — СМИ

Хорватия хочет вернуть в Украину четыре неисправные МиГ-21.

Хорватия требует заменить неисправные МиГ-21 forum.scramble.nl

Хорватия требует заменить четыре неисправных самолета МиГ-21 , которые были заказаны в Украине.

"Хорватия хочет вернуть в Украину четыре неисправные МиГ-21 и просит министерство обороны Украины заменить их четырьмя правильными самолетами с гарантией от государства Украины", — передает издание Jutarnji Vijesti со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что речь идет о самолетах 131, 132, 134 и 135, которые были приобретены Хорватией из Украины в рамках капитального ремонта и закупки боевых эскадрилий, а через три с половиной года после доставки ВВС Хорватии объявили их неисправными и непригодными для использования.

Сообщается, что на прошлой неделе минобороны Хорватии направило Украине соответствующую служебную ноту. Загреб потребовал от Украины предоставить новые самолеты взамен некачественно отремонтированных в 2014 году.

Договор о ремонте самолетов и закупке подержанных машин предполагал, что истребители прослужат еще 10 лет — до 2023 года, однако уже через пару лет ВВС Хорватии признали машины непригодными к полетам: из них текло масло, протекали топливные баки, отказывали бортовые навигационные системы. Один из последних полетов чудом не закончился гибелью экипажа — несмотря на отказ техники хорватские пилоты смогли посадить машину.

Отметим, в марте 2016 года хорватские СМИ писали о подозрении военной полиции о том, что полученные ВВС Хорватии в рамках контракта 2013 года с Украиной истребители МиГ-21 не являются оригинальными машинами, а собраны из запчастей, купленных в других странах.

Кроме того, у правоохранительных органов возникли подозрения, что на полученных из Украины самолетах перебиты серийные номера, номера запчастей не соответствуют приложенной документации, а капитальный ремонт машин вообще не выполнялся.

По версии хорватских властей, контракт стоимостью более 17 млн евро на закупку пяти истребителей и ремонт еще семи МиГ-21 был коррупционным: купленные самолеты якобы оказались на пять лет старше, чем было указано в документах, а ремонт выполнен некачественно.