Отказаться от слов о непричастности России к вмешательству в выборы Трампа уговорили советники - AP

Отмечается, что на следующий день после встречи Трампа и президента России Владимира Путина, советники американского президента собрались для обсуждения прошедшего саммита. Они выразили беспокойство из-за того, что Трамп подверг сомнению деятельность американских спецслужб, которые установили причастность России к вмешательству в выборы.

Так, министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Майкл Помпео, лидеры Конгресса и другие сторонники Трампа посчитали, что его "похвала Путину зашла слишком далеко". После завершения встречи Трамп подождал 27 часов, написал пять твиттов и посмотрел три интервью, прежде чем выступить в Белом доме с разъяснением своих слов.

Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.

На пресс-конференции Трамп сообщил, что не видит причин не верить словам Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. На следующих день после саммита Трамп назвал свои слова оговоркой, добавив, что доверяет выводам американских спецслужб по этому делу.

13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.

19 июля глава и создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что у компании есть "абсолютно ясные" свидетельства попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года.

"Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пыталась повлиять на выборы (...) Мы обнаружили это в середине 2015-го и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 году, и идентифицировали некоторых из этих людей. Во время выборов мы получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла нам понять общую картину. Вы можете увидеть ее в документе прокурора Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это - часть наших находок", - сказал Цукерберг.