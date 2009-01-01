Открыл огонь по полицейским и выстрелил себе в голову. В РФ росгвардеец покончил с собой

В ночь на 11 марта сотрудники ГИБДД в Дзержинске пытались остановить машину, которая, как им показалась, "странно ехала".
Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, в ночь на 11 марта сотрудники ГИБДД в Дзержинске пытались остановить машину, которая, как им показалась, "странно ехала".
"Водитель не выполнил требований, полицейским пришлось его преследовать. Когда он остановился, и сотрудники ГИБДД стали подходить, он выстрелил в них из ружья, затем себе в голову", — сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, ранение, которое нанес себе преследуемый, оказалось смертельным, еще одно ранение получил сотрудник полиции. Пострадавший был госпитализирован, его состояние не внушает опасений.
В свою очередь в пресс-службе управления Росгвардии по ПФО агентству подтвердили информацию о том, что погибший нарушитель являлся их сотрудником. По его словам, предварительное служебное разбирательство показало, что у него были семейно-бытовые проблемы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве напали на росгвардейцев, есть жертва.