Открыл огонь по полицейским и выстрелил себе в голову. В РФ росгвардеец покончил с собой

В ночь на 11 марта сотрудники ГИБДД в Дзержинске пытались остановить машину, которая, как им показалась, "странно ехала".

В РФ росгвардеец покончил с собой bryansktoday.ru

Служащий росгвардии в городе Дзержинске Нижегородской области стрелял в сотрудников ГИБДД, после чего покончил с собой

Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, в ночь на 11 марта сотрудники ГИБДД в Дзержинске пытались остановить машину, которая, как им показалась, "странно ехала".

"Водитель не выполнил требований, полицейским пришлось его преследовать. Когда он остановился, и сотрудники ГИБДД стали подходить, он выстрелил в них из ружья, затем себе в голову", — сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, ранение, которое нанес себе преследуемый, оказалось смертельным, еще одно ранение получил сотрудник полиции. Пострадавший был госпитализирован, его состояние не внушает опасений.

В свою очередь в пресс-службе управления Росгвардии по ПФО агентству подтвердили информацию о том, что погибший нарушитель являлся их сотрудником. По его словам, предварительное служебное разбирательство показало, что у него были семейно-бытовые проблемы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве напали на росгвардейцев, есть жертва.