"Отлично снимает стресс". В России пенсионеркам на 8 Марта власти подарили спиннеры

Такой подарок решили сделать женщинам пожилого возраста в муниципалитете Санкт-Петербурга.
Об этом сообщила пресс-служба главы муниципалитета, назвав такие подарки "необычными", пишет РИА Новости.
Отмечается, что при вручении женщинам продемонстрировали, как правильно крутить спиннер, а затем на празднике провели конкурс "кручения спиннеров".
"Я надеюсь, что этот подарок порадовал. Он отлично снимет стресс. Я знаю, что у каждого из вас есть внучки и внуки. Уверен, что спиннер позволит вам наладить диалог с младшими поколениями. Ведь теперь вы будете в тренде", - сказал Черепанов.
Как ранее сообщалось, в подмосковном Серпухове возник ажиотаж возле мусорного бака, в который сотрудники одного из магазинов выбросили просроченные продукты. Пенсионеры пытались выхватить испорченные продукты еще до того, как их вывалят в мусорный бак.