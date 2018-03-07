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"Отлично снимает стресс". В России пенсионеркам на 8 Марта власти подарили спиннеры

Сегодня, 01:38

Такой подарок решили сделать женщинам пожилого возраста в муниципалитете Санкт-Петербурга.

спиннер
Пенсионерки Санкт-Петербурга с новыми спиннерами будут "в тренде" Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Спиннеры и цветы пенсионеркам подарил на 8 Марта глава муниципального образования "Купчино" в Санкт-Петербурге Михаил Черепанов.

Об этом сообщила пресс-служба главы муниципалитета, назвав такие подарки "необычными", пишет РИА Новости.

Отмечается, что при вручении женщинам продемонстрировали, как правильно крутить спиннер, а затем на празднике провели конкурс "кручения спиннеров".

"Я надеюсь, что этот подарок порадовал. Он отлично снимет стресс. Я знаю, что у каждого из вас есть внучки и внуки. Уверен, что спиннер позволит вам наладить диалог с младшими поколениями. Ведь теперь вы будете в тренде", - сказал Черепанов.

Как ранее сообщалось, в подмосковном Серпухове возник ажиотаж возле мусорного бака, в который сотрудники одного из магазинов выбросили просроченные продукты. Пенсионеры пытались выхватить испорченные продукты еще до того, как их вывалят в мусорный бак.
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