Отмена Obamacare. Новый вице-президент США назвал "первое дело" администрации Трампа

Республиканцы хотят снизить стоимость медстрахования в стране без увеличения расходов правительства.

Дональд Трамп Reuters

Республиканецв качестве президента США в первую очередь намерен отменить реформу здравоохранения, которая была введена главой страныи известна под названием Obamacare.

Об этом заявил избранный вице-президентом США член Республиканской партии Майк Пенс, пишет УНИАН со ссылкой на данные Reuters.

В то же время политик назвал такое изменение "первым делом" администрации нового американского лидера.

"Прежде всего, нужно выполнить наше обещание отменить Obamacare и заменить ее лучшей реформой системы здравоохранения, что позволит снизить стоимость медицинского страхования без увеличения расходов правительства", — отметил Пенс.

Между тем демократы признают, что им не хватает голосов для остановки отмены закона. "Республиканский план урезать здравоохранение не сделает Америку великой снова", – сказал журналистам лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп определился с кандидатурой госсекретаря США и выдвинул на этот пост главу нефтяной корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Позже журналист объяснил, почему росСМИ восприняли эту новость с воодушевлением.