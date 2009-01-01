Оторвало башню. В Сирии уничтожили новейший российский Т-90, опубликованы фото

Это первый случай, когда подобное произошло с Т-90.
Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.
На фотографиях видно, что у танка оторвало башню. Directorate 4 утверждает, что это первый случай, когда подобное произошло с Т-90.
Подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно, поскольку, в частности, сведений о характере повреждений другого Т-90, подбитого в Сирии в 2016 году, нет.
Напомним, ранее в Пентагоне едко потроллили Россию и ее авиаудары по Сирии.