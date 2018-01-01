"Отравили по приколу". Сенцов умирает в российской колонии — эксперт

По всем признакам, режиссера отравили радиоактивным веществом, отметил Колесников.

В РФ Олег Сенцов умирает, утверждает эксперт uraldem.ru

В Российской Федерации незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов умирает в колонии.

По всем признакам, украинца отравили радиоактивным веществом, рассказал военный эксперт Юрий Колесников "Обозревателю".

"Сейчас мы знаем, что Сенцов умирает. Подчеркиваю, умирает... Не исключено, что Сенцова отравили по приколу", — отметил собеседник.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

МИД Украины обращался к российской стороне с просьбой передать на Родину украинских полизаключенных, в частности, Сенцова и Кольченко, они заполнили и подписали документы на экстрадицию в страну.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы.