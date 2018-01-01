"Отравили по приколу". Сенцов умирает в российской колонии — эксперт

По всем признакам, режиссера отравили радиоактивным веществом, отметил Колесников.
По всем признакам, украинца отравили радиоактивным веществом, рассказал военный эксперт Юрий Колесников "Обозревателю".
"Сейчас мы знаем, что Сенцов умирает. Подчеркиваю, умирает... Не исключено, что Сенцова отравили по приколу", — отметил собеседник.
Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.
Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.
МИД Украины обращался к российской стороне с просьбой передать на Родину украинских полизаключенных, в частности, Сенцова и Кольченко, они заполнили и подписали документы на экстрадицию в страну.
В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы.