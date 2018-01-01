"Отравлен властью". Американский капитан сказал, что Путин сильно болен

Президент РФ в дальнейшем все больше и больше будет насиловать собственный народ, полагает Табах.

Владимир Путин “отравлен властью”, считает Гарри Табах Reuters

Капитан 1-го ранга военно-морских сил США, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин "отравлен властью".

Глава РФ "сильно болен и ведет себя, как обыкновенный диктатор", рассказал американский эксперт в интервью "Обозревателю".

"И в дальнейшем он все больше и больше будет насиловать собственный народ, потому что деньги будут кончаться, а изоляция — нарастать", — отметил собеседник.

По его словам, "вся надежда будет на то, что российский народ проснется и начнет действовать". "Но мне лично кажется, что он не проснется… у меня прогнозы для России не очень хорошие — она будет изолирована, будет как Северная Корея, как Иран. Будет все больше и больше санкций", — добавил Табах.

Ранее генерал-лейтенант сухопутных войск вооруженных сил США, уже бывший советник президента страны Дональда Трампа Герберт Макмастер выразил мнение, что странам Запада не удалось заставить Россию достаточно дорого заплатить за агрессию, поэтому "самоуверенность Кремля растет".