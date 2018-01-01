Отравление экс-полковника ГРУ. Джонсон поставил под вопрос участие сборной Англии в ЧМ-2018

Глава МИД Британии заявил о жестких ответных мерах из-за инцидента в Солсбери.

Борис Джонсон пригрозил частичным бойкотом ЧМ-2018 paparazzi.ru

В ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил частичным бойкотом ЧМ-2018 по футболу в России.

"Не показывая ни на кого пальцем, я говорю правительствам всего мира: ни одна попытка лишить невинного человека жизни на британской территории не останется безнаказанной", — заявил Джонсон выступая в Палате общин.

Глава британского МИДа возмутился из-за того, что власти другого государства позволяют себе спокойно действовать в Англии и покушаться на жизнь людей. Он выступил за новые санкции против России, а также высказал свое мнение об участии сборной Англии на чемпионате мира-2018, сообщает BBC News.

"Будет очень сложно вообразить, как теперь сборная Англии может в обычном порядке поехать на чемпионат мира в Россию", — сказал министр.

Джонсон также заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с Скрипалем.

Напомним, 4 марта Скрипаля вместе с его дочерью нашли на скамейке в торговом центре Солсбери. Они находились в критическом состоянии.

Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман.