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Отравление разведчика Скрипаля. В Исландии решили "заморозить" контакты с Россией

Вчера, 23:00

Информацию публиковала пресс-служба исландского МИД.

Исландия
Флаг Исландии РИА Новости
Правительство Исландии приняло решение о временном приостановлении всех двусторонних контакты с Россией из-за отравления бывшего разведчика Серея Скрипаля в британском городе Солсбери.

Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник, 26 марта, опубликовала пресс-служба исландского МИД.

"В числе мер, принятых Исландией, — временное приостановление всего двустороннего диалога на высоком уровне с российскими властями", — сообщили в ведомстве.

В Исландии также призвали российские власти дать четкие ответы на важные вопросы по поводу расследования инцидента в Солсбери и начать вести сотрудничество с "Организацией по запрещению химического оружия".

Напомним, ранее сообщалось о том, что к выдворению российских дипломатов из-за отравления Скрипаля присоединились уже более полутора десятков стран.

 
Теги:  
Исландия, Россия, дипломатия, контакты, Сергей Скрипаль
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