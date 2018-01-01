Отравление разведчика Скрипаля. В Исландии решили "заморозить" контакты с Россией

Информацию публиковала пресс-служба исландского МИД.
Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник, 26 марта, опубликовала пресс-служба исландского МИД.
"В числе мер, принятых Исландией, — временное приостановление всего двустороннего диалога на высоком уровне с российскими властями", — сообщили в ведомстве.
В Исландии также призвали российские власти дать четкие ответы на важные вопросы по поводу расследования инцидента в Солсбери и начать вести сотрудничество с "Организацией по запрещению химического оружия".
Напомним, ранее сообщалось о том, что к выдворению российских дипломатов из-за отравления Скрипаля присоединились уже более полутора десятков стран.