Отравление разведчика Скрипаля. В Исландии решили "заморозить" контакты с Россией

Информацию публиковала пресс-служба исландского МИД.

Флаг Исландии РИА Новости

Правительство Исландии приняло решение о временном приостановлении всех двусторонних контакты с Россией из-за отравления бывшего разведчика Серея Скрипал я в британском городе Солсбери.

Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник, 26 марта, опубликовала пресс-служба исландского МИД.

"В числе мер, принятых Исландией, — временное приостановление всего двустороннего диалога на высоком уровне с российскими властями", — сообщили в ведомстве.

В Исландии также призвали российские власти дать четкие ответы на важные вопросы по поводу расследования инцидента в Солсбери и начать вести сотрудничество с "Организацией по запрещению химического оружия".

Напомним, ранее сообщалось о том, что к выдворению российских дипломатов из-за отравления Скрипаля присоединились уже более полутора десятков стран.