Отравление Скрипалей: дочь экс-шпиона пошла на поправку

Состояние Сергея Скрипаля по-прежнему остается тяжелым.

Юлий Скрипаль стало лучше. The Telegraph

В Нацслужбе здравоохранения Великобритании сообщили об улучшении состояния

Состояние дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля больше не оценивается как критическое, сообщает Sky News. Она быстро идет на поправку.

В то же время Сергей Скрипаль по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

После этого Британия выслала со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве.

Позже стало известно, что более 20 стран, в частности и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.

Российский политолог назвал задачу отравления Скрипаля. В РФ власти хотят создать образ "осажденной крепости", отметил Пионтковский.