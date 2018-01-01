Отравление Скрипалей. Западные СМИ назвали российский город, в котором изготовили "Новичок"

В РФ выясняли, эффективен ли яд для совершения убийств за рубежом, отметили журналисты.

Яд, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, изготовили в Шиханах, полагает британская разведка Фото: Sky News

В Великобритании разведка считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" , которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было изготовлено в Саратовской области РФ.

Вещество изготовили в российском городе Шиханы, пишет The Times, ссылаясь на данные, озвученные разведкой во время брифинга для стран-союзников Британии, после которого десятки государств решили выдворить дипломатов России.

По сведениям издания, на объекте в Шиханах на протяжении последних десяти лет проводились исследования, с помощью которых хотели определить, эффективен ли яд для совершения убийств за рубежом.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Позже более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.