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Отравление Скрипаля: на ультиматум Великобритании Москва ответила своим

Сегодня, 12:42

По словам Лаврова, вины российской стороны в этом инциденте нет.

Скрипаль
Отравленная дочь Скрипаля Юлия является гражданкой РФ, заявили в МИД РФ. Фото: Sky News
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля до тех пор, пока российской стороне не дадут доступ к материалам дела.

По его словам, Москва требует доступ к отравляющему веществу, использованному против Скрипаля. Россия уже просила такой доступ, но получила отказ, пишет Интерфакс.

Лавров отметил, что по Конвенции о запрещении химического оружия Лондон должен был обратиться к Москве и дать ей 10 дней на ответ. РФ готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, "если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу". По его словам, вины российской стороны в этом инциденте нет.

Лавров добавил, что Москва потребовала доступ, так как отравленная дочь Скрипаля Юлия является гражданкой РФ. Есть ли российский паспорт у Сергея Скрипаля, он не уточнил.

Ранее в РФ заявили об уничтожении запасов нервнопаралитического газа "Новичок". Последний килограмм боевых отравляющих веществ Россия уничтожила осенью 2017 года, заверили в Совфеде.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".

Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.
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Сергей Скрипаль, Сергей Лавров, Великобритания, Россия, МИД РФ, отравление, запрос
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