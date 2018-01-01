Отравление Скрипаля: на ультиматум Великобритании Москва ответила своим

По словам Лаврова, вины российской стороны в этом инциденте нет.

Отравленная дочь Скрипаля Юлия является гражданкой РФ, заявили в МИД РФ. Фото: Sky News

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать надо тех пор, пока российской стороне не дадут доступ к материалам дела.

По его словам, Москва требует доступ к отравляющему веществу, использованному против Скрипаля. Россия уже просила такой доступ, но получила отказ, пишет Интерфакс.

Лавров отметил, что по Конвенции о запрещении химического оружия Лондон должен был обратиться к Москве и дать ей 10 дней на ответ. РФ готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, "если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу". По его словам, вины российской стороны в этом инциденте нет.

Лавров добавил, что Москва потребовала доступ, так как отравленная дочь Скрипаля Юлия является гражданкой РФ. Есть ли российский паспорт у Сергея Скрипаля, он не уточнил.

Ранее в РФ заявили об уничтожении запасов нервнопаралитического газа "Новичок". Последний килограмм боевых отравляющих веществ Россия уничтожила осенью 2017 года, заверили в Совфеде.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".

Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.