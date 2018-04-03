Отравление Скрипаля: НАТО огласило новое наказание для России

Москва охарактеризовала ситуацию как "театр абсурда".

Российские дипломаты остались без виз. фото: EPA/UPG

НАТО отказалось выдать визы новым

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости. По словам российского чиновника, семеро дипломатов "были объявлены нежелательными". После чего в постоянном представительстве НАТО в Брюсселе заявили, что визы не выдадут еще троим сотрудникам.

При этом Москва считает театром абсурда заявления НАТО, что она готова к диалогу на фоне высылки российских дипломатов. "Это театр абсурда", — сказал Грушко.

Отношения России и некоторых западных стран обострились после отравления в Британии экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон обвинил в этом Россию, из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Аналогичные меры принял и ряд других стран.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в знак солидарности с Лондоном аннулировал аккредитацию семерых представителей миссии РФ в НАТО. Тогда же стало известно, что еще троим россиянам не одобрят заявки на аккредитацию. Максимальную численность представительства РФ сократили на десять человек — до 20 сотрудников.

Напомним, стало известно общее число высылаемых российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Австралия объявила о высылке двух российских дипломатов. В частности, президент Украины Петр Порошенко сообщил о выдворении 13 российских дипломатов.

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