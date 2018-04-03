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Отравление Скрипаля: НАТО огласило новое наказание для России

Сегодня, 15:31

Москва охарактеризовала ситуацию как "театр абсурда".

НАТО
Российские дипломаты остались без виз. фото: EPA/UPG
НАТО отказалось выдать визы новым российским дипломатам, которых назначили вместо ранее высланных.

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости. По словам российского чиновника, семеро дипломатов "были объявлены нежелательными". После чего в постоянном представительстве НАТО в Брюсселе заявили, что визы не выдадут еще троим сотрудникам.

При этом Москва считает театром абсурда заявления НАТО, что она готова к диалогу на фоне высылки российских дипломатов. "Это театр абсурда", — сказал Грушко.

Отношения России и некоторых западных стран обострились после отравления в Британии экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон обвинил в этом Россию, из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Аналогичные меры принял и ряд других стран.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в знак солидарности с Лондоном аннулировал аккредитацию семерых представителей миссии РФ в НАТО. Тогда же стало известно, что еще троим россиянам не одобрят заявки на аккредитацию. Максимальную численность представительства РФ сократили на десять человек — до 20 сотрудников.

Напомним, стало известно общее число высылаемых российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Австралия объявила о высылке двух российских дипломатов. В частности, президент Украины Петр Порошенко сообщил о выдворении 13 российских дипломатов.

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