Отравление Скрипаля. Польша может выдворить дипломатов России — СМИ

Польские власти могут ввести против РФ и другие санкции.

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Власти Польши в знак солидарности с Великобританией в связи с действиями англичан после отравления бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля могут выслать из страны российских дипломатов.

Польское государство может ввести и другие санкции против России, пишет Gazeta Prawna со ссылкой на собственные источники.

Издание подчеркнуло, что в воскресенье, 18 марта, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий беседовал об отравлении с британской коллегой Терезой Мэй.

Покушение также должно быть в центре внимания на встрече Моравецкого с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая 19 числа посетит Варшаву.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского города Солсбери. Позже Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин.