Отравление Скрипаля. Reuters узнало, как лидеры ЕС решили протестовать против России

Евросоюз считает, что РФ может быть причастна к преступлению.

Весьма вероятно, что РФ несет ответственность за отравление Сергея Скрипаля, говорится в заявлении лидеров ЕС "Коммерсант"

Лидеры стран-членов Европейского союза поддержали Великобританию, обвинившую РФ в причастности к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля

Евросоюз решил отозвать своего посла из Москвы — немецкого дипломата Маркуса Эдерера — в знак символического протеста, пишет Reuters со ссылкой на совместное заявление лидеров объединения стран.

"ЕС согласен с оценкой правительства Соединенного Королевства, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность и что нет правдоподобного альтернативного объяснения", — говорится в документе.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве, кроме того "в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность". Евросоюз решительно осудил отравление людей.