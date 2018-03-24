Отравление Скрипаля. В деле появился неожиданный свидетель

Подруга Сергея Скрипаля приехала в Британию из России.

В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель MOSCOW DISTRICT MILITARY COURT/TASS

У отравленного в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля была близкая подруга, знающая подробности о его жизни.

В то же время женщина очень напугана и не готова рассказать о последних днях перед инцидентом, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в окружении пары.

Отмечается, что подруга Скрипаля приехала в Британию из России, а отношения с бывшим шпионом начала якобы из-за его финансового состояния.

"Он (Сергей Скрипаль. — ред.) сказал ей, что российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях", — отметил источник.

По его словам, женщина называет экс-шпиона "мой бывший".

"Когда она увидела новостях о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится", — добавил инсайдер.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

После этого Британия выслала со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве.