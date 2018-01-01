Отравление Скрипаля. В Госдепе США пригрозили ответить России на высылку дипломатов

Штаты изучают детали принятых РФ мер, отметила Нойерт.
Анонсированное выдворение американских дипломатов показывает, что Россия не заинтересована в диалоге со Штатами, рассказала она на брифинге в Вашингтоне, видеозапись которого размещена на канале в YouTube Donald Trump speeches & рress conference.
В то же время Нойерт подчеркнула, что США изучают детали принятых страной мер и оставляют за собой право на ответ.
"Для российского ответа нет объяснения. Наши действия были всецело продиктованы нападением на Соединенное Королевство, на британского подданного и его дочь (Юлию — Ред.). Напомню, это первый случай применения нервно-паралитического агента "Новичок" в мирное время, на территории нашего союзника", — сказала представитель Госдепа.
По ее мнению, 28 стран-партнеров Британии приняли оправданное решение о высылке 153 "российских шпионов" из дипмиссий. "Как я понимаю, Россия планирует предпринять ответные действия против 28 стран, выразивших солидарность с Великобританией", — добавила она.
Нойерт подчеркнула, что "это продолжение пути самоизоляции, начатого отрицанием причастности к химической атаке". "Мы изучаем детали принятых Россией мер и оставляем за собой право на ответ", — сказала представитель ведомства.
Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.
Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал Владимир Путин.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.