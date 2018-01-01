Отравление Скрипаля. В Госдепе США пригрозили ответить России на высылку дипломатов

Штаты изучают детали принятых РФ мер, отметила Нойерт.

В Госдепе США недовольны решением России выдворить из страны американских дипломатов obozrevatel.com

Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт считает, что решение Российской Федерации выслать из страны дипломатов тех государств, которые выдворили сотрудников российских дипломатических ведомств в связи с отравлением бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери, является продолжение пути самоизоляции.

Анонсированное выдворение американских дипломатов показывает, что Россия не заинтересована в диалоге со Штатами, рассказала она на брифинге в Вашингтоне, видеозапись которого размещена на канале в YouTube Donald Trump speeches & рress conference.

В то же время Нойерт подчеркнула, что США изучают детали принятых страной мер и оставляют за собой право на ответ.

"Для российского ответа нет объяснения. Наши действия были всецело продиктованы нападением на Соединенное Королевство, на британского подданного и его дочь (Юлию — Ред.). Напомню, это первый случай применения нервно-паралитического агента "Новичок" в мирное время, на территории нашего союзника", — сказала представитель Госдепа.

По ее мнению, 28 стран-партнеров Британии приняли оправданное решение о высылке 153 "российских шпионов" из дипмиссий. "Как я понимаю, Россия планирует предпринять ответные действия против 28 стран, выразивших солидарность с Великобританией", — добавила она.

Нойерт подчеркнула, что "это продолжение пути самоизоляции, начатого отрицанием причастности к химической атаке". "Мы изучаем детали принятых Россией мер и оставляем за собой право на ответ", — сказала представитель ведомства.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал Владимир Путин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.