Отравление Скрипаля. В Конгрессе США подготовили новые санкции против России

Законопроект представили конгрессмены Джоакин Кастро и Майк Тернер.

В США подготовили новые санкции против России Facebook.com

В Конгрессе США подготовлен законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Законопроект представили член Палаты представителей от Демократической партии Джоакин Кастро и республиканец Майк Тернер, сообщает The Hill.

Документ предполагает, что президент США сможет принимать решение о введении санкций в отношении лиц, которые были причастны к отралению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Законопроект, по мнению его авторов, сможет носить и превентивный характер.

"На российские агрессивные действия нужно отвечать силой и решимостью, в том числе посредством санкций, направленных на предотвращение будущих нападений России на диссидентов, эмигрантов и демократических активистов", — говорится в законопроекте.

Проект закона также предусматривает меры в отношении российских финансовых институтов.

Отмечается, что если этот законопроект будет принят, то новые санкции будут основываться на положениях, содержащихся в принятом в 2017 году Конгрессом законопроекте CAATSA (О противодействии противникам США посредством санкций), который предусматривает меры против России за предполагаемое вмешательство в американские выборы, а также за ситуацию на Украине и в Сирии.

Напомним, 6 апреля Минфин США опубликовал новый санционный список против самых богатых граждан РФ. Туда вошли вошли 210 высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые американские санкции против российских олигархов были введены из-за дестабилизирующей деятельности правительства РФ по всему миру.