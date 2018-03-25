Отравление Скрипаля. В России заявили о разработке "Новичка" в США

Соединение внесли в базу данных сотрудники Центра химических исследований и разработок армии США.

Сергея Скрипаля отравили "Новичком" "Коммерсант"

В США занимались разработкой газа "Новичок" , заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко.

По его словам, российские специалисты обнаружили в спектральной библиотеке национального бюро стандартов США сведения о фосфороорганическом веществе, которое обладало "сильным смертельным действием" еще в 1998 году, пишет "РИА Новости".

"Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234", — заявил Рыбальченко.

Он отметил, что соединение внесли в базу данных сотрудники Центра химических исследований и разработок армии США. По мнению Рыбальченко, формулы, опубликованные в книге эмигрировавшего в США химика Вила Мирзаянова, позволят синтезировать подобное соединение "в любой подготовленной лаборатории".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

После этого Британия выслала со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве.